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В Литве одобрили план помощи беларусам

Вильнюс, Среда 02 сентября 2020 15:56
В Литве одобрили план помощи беларусам
Фото: премьер Литвы Саулюс Сквернялис (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы утвердило план, направленный на поддержку белорусского населения. План помощи охватывает различные области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

"Сегодня правительство Литвы утвердило специальный план поддержки населения Беларуси, направленный на оказание помощи жертвам репрессий, содействие обучению белорусов в литовских университетах, содействие получению национальных виз и интеграции на литовский рынок труда", - сообщил министр.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что помощь будет охватывать самые разные области - финансовую поддержку Европейского гуманитарного университета, стипендии на обучение в Литве, а также оказание медицинских и реабилитационных услуг жертвам репрессий.

Он также добавил, что в план также входит создание более благоприятных финансовых и коммерческих условий для белорусского бизнеса в Литве. В то же время планируется пригласить компании информационных технологий и специалистов в этой сфере, чтобы упростить выдачу виз гражданам Беларуси.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме него, под ограничения попали еще 29 чиновников. Всем им запретили въезд на территорию стран Балтии.

Кроме того, власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

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