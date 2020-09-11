Вишеградська четвірка планує ввести безвіз для білорусів

Вишеградська четвірка планує ввести безвізовий режим для жителів Білорусі. Пакет підтримки білоруського народу буде представлений на майбутньому позачерговому саміті ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає

При цьому він зазначив, що лідери Вишеградської групи

Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія.

влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.

Крім того, Литва затвердила план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Додамо, що Литва має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів.