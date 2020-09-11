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Вишеградська четвірка планує ввести безвіз для білорусів

Автор: РБК-Україна

Вишеградська четвірка планує ввести безвізовий режим для жителів Білорусі. Пакет підтримки білоруського народу буде представлений на майбутньому позачерговому саміті ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає

При цьому він зазначив, що лідери Вишеградської групи

Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія.

влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.

Крім того, Литва затвердила план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Додамо, що Литва має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів.

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Новини України Вышеградская четверкаБезвізовий режимБілорусь