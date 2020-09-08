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Литва готовит специальные визы для белорусов

Вильнюс, Вторник 08 сентября 2020 14:24
Литва готовит специальные визы для белорусов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы намерено облегчить условия въезда в страну для белорусов. Сейчас согласовывается документ, в соответствии с которым планируется выдача специальных виз, сроком на 6 месяцев.

Об этом сообщила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает Delfi.

Их будет выдавать посольство Литвы в Беларуси.

"Конкретные моменты сейчас согласовывают МВД и МИД. В течение нескольких дней все должно проясниться. Это было бы упрощение порядка, поскольку применялись бы минимальные требования, но это помогло бы позволить белорусам, которые хотят уехать в Литву, но не хотят просить политического убежища, получить документ в кратчайшие сроки", - заявила Гидзинскайте.

Она также объяснила, что 6-месячный срок действия визы установлен с учетом дальнейших социальных последствий, ведь людям предстоит найти какой-то источник для проживания в стране.

"Реально в течение 6 месяцев они должны найти другой способ легально остаться в Литве, то есть обратиться за национальной визой или видом на жительство", - отметила Гудзинскайте.

Напомним, ранее Литва утвердила план, направленный на поддержку белорусского населения.

Кроме того, власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

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