Як подати заяву до магістратури у 2025 році: умови, винятки й терміни
У 2025 році вступники до магістратури подають заяви на бюджет і контракт виключно онлайн. Паперову форму дозволено лише у виняткових випадках. Прийом документів триває з 8 по 25 серпня, а деякі виші можуть продовжити прийом на контракт до 20 жовтня.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає, як подати заяву, хто може робити це в паперовій формі та що потрібно для реєстрації.
Заяви - тільки онлайн (майже для всіх)
Заяви на вступ до магістратури у 2025 році подаються через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для цього вступнику потрібно створити електронний кабінет і вказати:
- адресу особистої електронної пошти;
- пароль;
- дані документа про освіту;
- номер, рік та PIN-код екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ;
- паспортні або податкові реквізити;
- контакти й фото 3×4 см;
- мотиваційний лист до кожної заяви.
Подати заяву можна лише після того, як УЦОЯО завантажить результати іспитів у базу ЄДЕБО.
Хто все ж може подати паперову заяву
Паперову заяву дозволено подавати в таких випадках:
- вступ іноземців та осіб без громадянства (за певних умов);
- подання іноземного документа про освіту;
- якщо документ про освіту видано до 1998 року;
- якщо вступник перебуває на тимчасово окупованій території;
- у разі технічної неможливості подати електронну заяву (потрібна довідка приймальної комісії).
У таких випадках заява подається особисто або дистанційно. В останньому варіанті її можна підписати електронним підписом або надіслати скан-копію, якщо особа на окупованій території.
Скільки заяв можна подати
У 2025 році вступники можуть подати:
- до 5 заяв на бюджет;
- до 10 заяв на контракт.
У заяві необхідно вказати освітній ступінь, конкурсну пропозицію, виш і пріоритетність (для бюджетної форми).
Читайте також про те, які університети й спеціальності найчастіше вибирають абітурієнти у 2025 році.
Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.