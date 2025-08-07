ua en ru
Як подати заяву до магістратури у 2025 році: умови, винятки й терміни

Четвер 07 серпня 2025 13:15
Як подати заяву до магістратури у 2025 році: умови, винятки й терміни Що треба знати про подачу заявок на магістратуру (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році вступники до магістратури подають заяви на бюджет і контракт виключно онлайн. Паперову форму дозволено лише у виняткових випадках. Прийом документів триває з 8 по 25 серпня, а деякі виші можуть продовжити прийом на контракт до 20 жовтня.

РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає, як подати заяву, хто може робити це в паперовій формі та що потрібно для реєстрації.

Заяви - тільки онлайн (майже для всіх)

Заяви на вступ до магістратури у 2025 році подаються через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для цього вступнику потрібно створити електронний кабінет і вказати:

  • адресу особистої електронної пошти;
  • пароль;
  • дані документа про освіту;
  • номер, рік та PIN-код екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ;
  • паспортні або податкові реквізити;
  • контакти й фото 3×4 см;
  • мотиваційний лист до кожної заяви.

Подати заяву можна лише після того, як УЦОЯО завантажить результати іспитів у базу ЄДЕБО.

Хто все ж може подати паперову заяву

Паперову заяву дозволено подавати в таких випадках:

  • вступ іноземців та осіб без громадянства (за певних умов);
  • подання іноземного документа про освіту;
  • якщо документ про освіту видано до 1998 року;
  • якщо вступник перебуває на тимчасово окупованій території;
  • у разі технічної неможливості подати електронну заяву (потрібна довідка приймальної комісії).

У таких випадках заява подається особисто або дистанційно. В останньому варіанті її можна підписати електронним підписом або надіслати скан-копію, якщо особа на окупованій території.

Скільки заяв можна подати

У 2025 році вступники можуть подати:

  • до 5 заяв на бюджет;
  • до 10 заяв на контракт.

У заяві необхідно вказати освітній ступінь, конкурсну пропозицію, виш і пріоритетність (для бюджетної форми).

Читайте також про те, які університети й спеціальності найчастіше вибирають абітурієнти у 2025 році.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році більшість українських університетів приєдналися до державного проекту, що передбачає надання грантів на оплату контрактної форми навчання. У ньому беруть участь вже 150 закладів вищої освіти, і перелік постійно оновлюється.

