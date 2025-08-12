В вузах стартовала вторая волна поступления на контракт: что нужно знать абитуриентам

В украинских университетах, где остались свободные места для контрактников, начался второй этап вступительной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Кто может присоединиться к вступительной кампании

Принять участие могут абитуриенты, которые:

не получили ни одной рекомендации к зачислению 5 августа;

получили рекомендацию, но не выполнили требования для поступления;

уже зачислены, но хотят параллельно получить еще одно высшее образование.

Заявления, поданные во время основного этапа, автоматически участвуют в конкурсе без учета приоритетов. Во второй волне можно получить несколько рекомендаций на контракт, если есть свободные места и достаточный конкурсный балл.

Вузы будут отбирать поступающих по результатам рейтинга - от самых высоких баллов до низших, в пределах лицензированного объема.

Поступающие, которые во время первого этапа отказались от контрактного места по приоритету, смогут претендовать на грант. Зато те, кто отказался от бюджетной рекомендации, права на грант не будут иметь.

Вторая волна зачисления на контракт продлится до 30 августа.

Вступительная кампания 2025 года

В этом году поступающие на бюджет получили рекомендации на зачисление по приоритетности 5 августа. Они должны были их подтвердить до 9 августа, иначе выбывали из рейтингов. Аналогичная опция действовала и для заявителей на контракт. Рекомендации для зачисления в рамках первой волны получили более 170 тысяч поступающих.

С 11 августа началось поступление только на контракт (при наличии свободных мест).

Больше всего в этом году подавали заявки на специальности: