В вузах стартовала вторая волна поступления на контракт: что нужно знать абитуриентам

Вторник 12 августа 2025 13:00
В Украине стартовала вторая волна вступительной кампании в вузы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В украинских университетах, где остались свободные места для контрактников, начался второй этап вступительной кампании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Кто может присоединиться к вступительной кампании

Принять участие могут абитуриенты, которые:

  • не получили ни одной рекомендации к зачислению 5 августа;
  • получили рекомендацию, но не выполнили требования для поступления;
  • уже зачислены, но хотят параллельно получить еще одно высшее образование.

Заявления, поданные во время основного этапа, автоматически участвуют в конкурсе без учета приоритетов. Во второй волне можно получить несколько рекомендаций на контракт, если есть свободные места и достаточный конкурсный балл.

Вузы будут отбирать поступающих по результатам рейтинга - от самых высоких баллов до низших, в пределах лицензированного объема.

Поступающие, которые во время первого этапа отказались от контрактного места по приоритету, смогут претендовать на грант. Зато те, кто отказался от бюджетной рекомендации, права на грант не будут иметь.

Вторая волна зачисления на контракт продлится до 30 августа.

Вступительная кампания 2025 года

В этом году поступающие на бюджет получили рекомендации на зачисление по приоритетности 5 августа. Они должны были их подтвердить до 9 августа, иначе выбывали из рейтингов. Аналогичная опция действовала и для заявителей на контракт. Рекомендации для зачисления в рамках первой волны получили более 170 тысяч поступающих.

С 11 августа началось поступление только на контракт (при наличии свободных мест).

Больше всего в этом году подавали заявки на специальности:

  • менеджмент;
  • психология, филология, право, маркетинг;
  • экономика, компьютерные науки, среднее образование, инженеры программного обеспечения, кибербезопасность и защита информации.

Читайте также о том, что мужчины-абитуриенты, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в университеты или колледжи в 2025 году должны предоставить в приемную комиссию военно-учетный документ.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажная форма разрешена только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

Вступительная кампания Образование в Украине
