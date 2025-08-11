ua en ru
Вступ-2025: які військово-облікові документи потрібні абітурієнтам-чоловікам

Понеділок 11 серпня 2025 12:26
Вступ-2025: які військово-облікові документи потрібні абітурієнтам-чоловікам Які документи мають надати вступники-чоловіки у 2025 році (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Чоловіки-вступники, яким виповнилося 17 років, під час вступу до університетів або коледжів у 2025 році повинні надати до приймальної комісії військово-обліковий документ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Освіта.юа".

Паперовий чи електронний документ

Подати можна як паперову, так і електронну версію документа.

Паперовий варіант діятиме для тих, чий військово-обліковий документ виданий до набрання чинності Законом № 3633-IX від 11 квітня 2024 року. Це може бути:

  • військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних і резервістів);
  • посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників).

Електронний варіант можна сформувати безкоштовно у застосунку Резерв+ після електронної ідентифікації. Документ містить QR-код, дійсний протягом року. Його можна роздрукувати, але QR-код має залишатися придатним для зчитування.

Сформувати електронний документ можна:

  • у власному електронному кабінеті призовника;
  • через ЦНАП або портал Дія (за особистого звернення).

Взяття на військовий облік

Юнаки, яким у рік постановки виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Втім, завдяки постанові Кабміну № 932 частина призовників потраплятиме до реєстру "Оберіг" автоматично - наприклад, під час оформлення українського або закордонного паспорта через міграційну службу.

Аналогічно, юнаків, які перебувають за кордоном, братимуть на облік при зверненні по консульські послуги - дані передаватимуться через систему "Трембіта". Тож повертатися в Україну для цього не потрібно.

Коли і як подавати документ

Порядок і строки подання військово-облікових документів визначатиме кожен заклад освіти окремо у своїх Правилах прийому.

Для вступників із тимчасово окупованих територій, зон бойових дій або з-за кордону можуть передбачати одноразове відтермінування.

Якщо документ неможливо надати одразу - наприклад, через додаткові медичні обстеження - вступник має письмово підтвердити, що подасть його у визначені терміни.

Читайте також про те, що 176 376 абітурієнтів уже отримали рекомендації до зарахування у виші на основі пріоритету заявок на вступ. Цьогоріч на одне бюджетне місце на найпопулярніших спеціальностях претендувало від 20 до 31 вступника.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники до магістратури подають заяви на бюджет і контракт виключно онлайн. Паперову форму дозволено лише у виняткових випадках. Прийом документів триває з 8 по 25 серпня, а деякі виші можуть продовжити прийом на контракт до 20 жовтня.

