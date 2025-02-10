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Виселення палестинців з Сектора Газа є аналогією етнічної чистки, - слідчий ООН

Фото: в ООН критикують пропозицію Трампа відселити палестинців з Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

План президента США Дональда Трампа з виселення палестинців з Сектора Газа є незаконним згідно з міжнародним правом і прирівнюється до етнічної чистки.

Про це заявила голова Комісії ООН з розслідування обставин на окупованій палестинській території Наві Піллей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Politico.

За словами Піллей, Трамп не знає принципів міжнародного права і законів окупації. Вона зазначила, що насильницьке переміщення окупованої групи є міжнародним злочином і прирівнюється до етнічної чистки.

"За законом немає жодного способу, яким Трамп міг би реалізувати погрозу виселити палестинців з їхньої землі", - сказала слідчий ООН.

Піллей є колишньою суддею Міжнародного кримінального суду (МКС) і спеціального суду, що розглядав справу про геноцид у Руанді.

Вона також засудила санкції Трампа стосовно МКС, який видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за воєнні злочини.

"Міжнародне право застосовується однаково, без подвійних стандартів для друзів держави", - зазначила слідчий.

У жовтні минулого року комісія Піллей звинуватила Ізраїль у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через цілеспрямоване знищення системи охорони здоров'я Сектора Газа.

Комісія з розслідування ситуації на окупованій палестинській території діє при Раді ООН з прав людини.

5 лютого Ізраїль вийшов з Ради через "дискримінацію" та "антисемітизм".

Пропозиція Трампа щодо Сектору Газа

Минулого тижня Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За підсумками переговорів, глава Білого дому заявив про намір ввести американські війська до Сектору Газа і встановити тотальний контроль над анклавом. За його словами, США допоможуть відбудувати зруйнований внаслідок війни Ізраїлю з ХАМАСом регіон та збудувати там "Рив'єру Близького Сходу".

Для виконання пропозиції на практиці, Трамп пропонує тимчасово відселити палестинців з Сектору Газа до Єгипту та Йорданії.

Крім того, Трамп може дозволити окремим близькосхідним державам відновити частини зруйнованої війною території Сектора Газа.

Однак Ліга арабських держав і Палестинська адміністрація не підтримали таку ідею.

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Сектор Газа