Виселення палестинців з Сектора Газа є аналогією етнічної чистки, - слідчий ООН

План президента США Дональда Трампа з виселення палестинців з Сектора Газа є незаконним згідно з міжнародним правом і прирівнюється до етнічної чистки.
Про це заявила голова Комісії ООН з розслідування обставин на окупованій палестинській території Наві Піллей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Politico.
За словами Піллей, Трамп не знає принципів міжнародного права і законів окупації. Вона зазначила, що насильницьке переміщення окупованої групи є міжнародним злочином і прирівнюється до етнічної чистки.
"За законом немає жодного способу, яким Трамп міг би реалізувати погрозу виселити палестинців з їхньої землі", - сказала слідчий ООН.
Піллей є колишньою суддею Міжнародного кримінального суду (МКС) і спеціального суду, що розглядав справу про геноцид у Руанді.
Вона також засудила санкції Трампа стосовно МКС, який видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за воєнні злочини.
"Міжнародне право застосовується однаково, без подвійних стандартів для друзів держави", - зазначила слідчий.
У жовтні минулого року комісія Піллей звинуватила Ізраїль у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через цілеспрямоване знищення системи охорони здоров'я Сектора Газа.
Комісія з розслідування ситуації на окупованій палестинській території діє при Раді ООН з прав людини.
5 лютого Ізраїль вийшов з Ради через "дискримінацію" та "антисемітизм".
Минулого тижня Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
За підсумками переговорів, глава Білого дому заявив про намір ввести американські війська до Сектору Газа і встановити тотальний контроль над анклавом. За його словами, США допоможуть відбудувати зруйнований внаслідок війни Ізраїлю з ХАМАСом регіон та збудувати там "Рив'єру Близького Сходу".
Для виконання пропозиції на практиці, Трамп пропонує тимчасово відселити палестинців з Сектору Газа до Єгипту та Йорданії.
Крім того, Трамп може дозволити окремим близькосхідним державам відновити частини зруйнованої війною території Сектора Газа.
Однак Ліга арабських держав і Палестинська адміністрація не підтримали таку ідею.
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