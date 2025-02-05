У палестинців немає вибору, крім як покинути Сектор Газа, - Трамп
У палестинців немає іншої альтернативи, крім як покинути Газу. Йорданія та Єгипет мають прийняти біженців з регіону.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post та The Times of Israel.
Таким чином глава Білого дому вкотре повторив свою раніше озвучену позицію щодо подальшої долі цивільних жителів охопленого війною анклаву.
4 лютого Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.
Під час розмови з журналістами у Білому домі 4 лютого, Трамп зазначив, що жителі Гази "із задоволенням покинули б" сектор.
"Якби у них була можливість переїхати - або великою групою, або різними меншими групами - щоб подбати про майже 2 мільйони людей. Я думаю, що вони були б у захваті від цього", - сказав він.
Водночас, президент США не обов'язково підтримує заселення Гази ізраїльтянами, як цього домагаються ультраправі партії коаліції, а просто підтримує ідею очистити територію і "зробити з нею щось".
"Справа з Газою не спрацювала. Це ніколи не спрацьовувало. Я ставлюся до Гази зовсім інакше, ніж багато людей. Я вважаю, що вони повинні отримати хороший, свіжий, красивий шматок землі, а ми знайдемо людей, які вкладуть гроші, щоб побудувати його і зробити його гарним, придатним для життя і приємним", - сказав Трамп.
На його думку, для палестинців було б набагато краще за повернення в Газу, "якби ми могли знайти потрібну ділянку землі, або кілька ділянок землі, і побудувати для них дійсно гарні місця з великою кількістю грошей у цьому районі".
"Я не знаю, як (палестинці) можуть хотіти залишитися в Газі... Це місце для знесення. Вони (зараз у Газі), тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків. Ви бачили фотографії? Ви там були? Хто може так жити? Дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Бомбардування всюди - з обох сторін", - заявив очільник Білого дому.
Реакція ХАМАС
Високопоставлений чиновник ХАМАС Самі Абу Зухрі назвав слова Трампа "рецептом створення хаосу" на Близькому Сході.
"Ми вважаємо це рецептом створення хаосу та напруги в регіоні. Наші люди у Секторі Газа не дозволять цим планам пройти. Потрібне припинення окупації та агресії проти нашого народу, а не його вигнання зі своєї землі", - йдеться у заяві.
Підтримки Палестини більше не буде
Дональд Трамп відмовляється брати на себе зобов'язання підтримувати палестинську державу, як він це робив під час свого попереднього терміну.
"Ну, багато планів змінюються з часом", - сказав він, коли його запитали про його план на 2020 рік, який містив таке положення.
"Відтоді, як я пішов і повернувся, загинуло багато людей. Зараз ми зіткнулися з іншою ситуацією, - в чомусь кращою, в чомусь гіршою", - зазначив він разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.
План з відселення палестинців з Сектору Газа
Дональд Трамп нещодавно запропонував план тимчасового переміщення палестинців з території Сектора Газа, що серйозно зруйнований війною Ізраїлю та ХАМАС. За планом, біженцям мають дати притулок Єгипет і Йорданія.
Водночас, Палестинська адміністрація та Ліга Арабських держав не схвалюють цю ідею. Вони побоюються, що після відселення, Ізраїль більше не дозволить їм повернутися та це спровокує нову війну.
Уряд Ізраїлю справді виступає проти будь-якої палестинської адміністрації в анклаві, адже переконаний, що з часом це допоможе ісламістам відновити атаки. Втім окремі члени правлячої коаліції ізраїльського прем'єра Нетаньяху схвалюють цю ідею.
Наприкінці січня Трамп обговорив план переселення із лідерами Єгипту та Йорданії та заявив, що вони згодні реалізувати його.
З 16 січня між Ізраїлем і ХАМАС триває шеститижневе перемир'я.
3 лютого почалася друга фаза переговорів щодо Сектору Газа. Нетаньягу провів зустріч зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.
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