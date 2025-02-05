У палестинців немає вибору, крім як покинути Сектор Газа, - Трамп

У палестинців немає іншої альтернативи, крім як покинути Газу. Йорданія та Єгипет мають прийняти біженців з регіону.

Таким чином глава Білого дому вкотре повторив свою раніше озвучену позицію щодо подальшої долі цивільних жителів охопленого війною анклаву.

4 лютого Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.

Під час розмови з журналістами у Білому домі 4 лютого, Трамп зазначив, що жителі Гази "із задоволенням покинули б" сектор.

"Якби у них була можливість переїхати - або великою групою, або різними меншими групами - щоб подбати про майже 2 мільйони людей. Я думаю, що вони були б у захваті від цього", - сказав він.

Водночас, президент США не обов'язково підтримує заселення Гази ізраїльтянами, як цього домагаються ультраправі партії коаліції, а просто підтримує ідею очистити територію і "зробити з нею щось".

"Справа з Газою не спрацювала. Це ніколи не спрацьовувало. Я ставлюся до Гази зовсім інакше, ніж багато людей. Я вважаю, що вони повинні отримати хороший, свіжий, красивий шматок землі, а ми знайдемо людей, які вкладуть гроші, щоб побудувати його і зробити його гарним, придатним для життя і приємним", - сказав Трамп.

На його думку, для палестинців було б набагато краще за повернення в Газу, "якби ми могли знайти потрібну ділянку землі, або кілька ділянок землі, і побудувати для них дійсно гарні місця з великою кількістю грошей у цьому районі".

"Я не знаю, як (палестинці) можуть хотіти залишитися в Газі... Це місце для знесення. Вони (зараз у Газі), тому що у них немає альтернативи. А що у них є? Зараз це велика купа уламків. Ви бачили фотографії? Ви там були? Хто може так жити? Дуже небезпечно. Скрізь стріляють. Бомбардування всюди - з обох сторін", - заявив очільник Білого дому.

Реакція ХАМАС

Високопоставлений чиновник ХАМАС Самі Абу Зухрі назвав слова Трампа "рецептом створення хаосу" на Близькому Сході.

"Ми вважаємо це рецептом створення хаосу та напруги в регіоні. Наші люди у Секторі Газа не дозволять цим планам пройти. Потрібне припинення окупації та агресії проти нашого народу, а не його вигнання зі своєї землі", - йдеться у заяві.

Підтримки Палестини більше не буде

Дональд Трамп відмовляється брати на себе зобов'язання підтримувати палестинську державу, як він це робив під час свого попереднього терміну.

"Ну, багато планів змінюються з часом", - сказав він, коли його запитали про його план на 2020 рік, який містив таке положення.

"Відтоді, як я пішов і повернувся, загинуло багато людей. Зараз ми зіткнулися з іншою ситуацією, - в чомусь кращою, в чомусь гіршою", - зазначив він разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.