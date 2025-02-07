Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп підписав 6 лютого указ про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду (суду). Причиною стало розслідування суду проти Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Associated Press пояснило і нагадало, що Ізраїль є близьким союзником США. МКС, зі свого боку, нещодавно, ще до другого президентського терміну Трампа, видав ордер на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу за його дії щодо палестинців у секторі Газа після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

В указі Трампа сказано, що дії МКС створюють "небезпечний прецедент". Наразі відомо, що запроваджені санкції включають заборону на в'їзд посадових осіб Міжнародного кримінального суду на територію Сполучених Штатів.

Санкції проти Міжнародного кримінального суду

Нагадаємо, раніше NBC News, анонсуючи рішення Трампа запровадити санкції щодо МКС, писало, що указ також включатиме фінансові та візові обмеження проти посадовців суду, які сприяли розслідуванням щодо громадян США або їхніх союзників. Також санкції торкнуться членів сімей співробітників МКС.

Зазначимо, що під час першого президентського терміну Трамп наголошував, що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції, легітимності та авторитету в Сполучених Штатах, і ні США, ні Ізраїль не є учасниками Римського статуту.

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