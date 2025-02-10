Трамп пропонує розділити контроль над Сектором Газа з близькосхідними країнами

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб його країна купила і контролювала Сектор Газа. Однак він може віддати певні райони анклаву іншим країнам Близького Сходу для спільної допомоги його відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"США можуть розглянути питання про прийом палестинських біженців у кожному конкретному випадку. Я подбаю про палестинців і гарантую, що їх не вб'ють", - сказав Трамп.

Президент очікує, що після розмови з ним, обидва лідери погодяться прийняти біженців зі зруйнованого війною анклаву.

За словами Трампа, незабаром він зустрінеться з прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом і прем'єр-міністром Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сіссі.

На борту літака Air Force One глава Білого дому зазначив, що "перетворить Газу на першокласне місце для майбутнього розвитку".

План Трампа щодо Сектора Газа

З 19 січня Ізраїль та угруповання ХАМАС перебувають у стані перемир'я згідно з угодою про припинення вогню та обмін заручниками. Сторони планують найближчим часом розпочати другий раунд мирних переговорів.

4 лютого Дональд Трамп не виключив взяття США під контроль Сектора Газа і розміщення там американських військ. Глава Білого дому хоче відбудувати зруйнований війною анклав і збудувати там низку морських курортів.

На період відновлення Сектору Газа, Трамп пропонує палестинцям тимчасово переселитися до Єгипту та Йорданії.

Однак Палестинська адміністрація та Ліга арабських держав не підтримують таку пропозицію. Пересічні палестинці відмовляються переселятися, адже побоюються, що Ізраїль та США більше не дозволить їм повернутися до своїх домівок в анклаві.

Водночас, влада Ізраїлю хоче щоб угруповання ХАМАС відмовилося від влади у Секторі Газа, а його лідери - покинули регіон.

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу обіцяє повністю знищити ХАМАС і повернути всіх заручників, яких утримують терористи.

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