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Ізраїль виходить з Ради ООН з прав людини

Ізраїль, Середа 05 лютого 2025 20:15
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Ізраїль виходить з Ради ООН з прав людини Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ізраїль вирішив вийти з Ради ООН з прав людини. Причиною стала "дискримінація" країни з боку органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара у соцмережі Х.

"Ізраїль вітає рішення президента Трампа не брати участі в Раді ООН з прав людини. Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді ООН з прав людини", - написав Саар.

Він зазначив, що комісія ООН "традиційно захищає порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від контролю, і замість цього нав'язливо демонізує єдину демократію на Близькому Сході - Ізраїль".

"Цей орган зосередився на нападках на демократичну країну і поширенні антисемітизму, замість того, щоб сприяти захисту прав людини", - наголосив ізраїльський міністр.

За його словами, дискримінація проти Ізраїлю очевидна.

"У Раді ООН з прав людини Ізраїль є єдиною країною, пункт порядку денного якого присвячений виключно йому. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою - більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією!", - наголосив Саар.

Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Штатів з Ради ООН з прав людини.

За даними Reuters, Трамп підписав документ про припинення участі США в Раді ООН з прав людини та продовження припинення фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.

Окрім того, під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що готовий зустрітися зі своїм іранським колегою, щоб спробувати переконати Іран відмовитися від того, що, на думку США, є спробами Тегерана розробити ядерну зброю.

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