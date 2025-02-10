Выселение палестинцев из Сектора Газа - аналогия этнической чистки, - следователь ООН

По словам Пиллей, Трамп не знает принципов международного права и законов оккупации. Она отметила, что насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением и приравнивается к этнической чистке.

"По закону нет ни одного способа, которым Трамп мог бы реализовать угрозу выселить палестинцев с их земли", - сказала следователь ООН.

Пиллей является бывшей судьей Международного уголовного суда (МУС) и специального суда, который рассматривает дело о геноциде в Руанде.

Она также осудила санкции Трампа в отношении МУС, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за военные преступления.

"Международное право применяется одинаково, без двойных стандартов для друзей государства", - отметила следователь.

В октябре прошлого года комиссия Пиллей обвинила Израиль в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за целенаправленного уничтожения системы здравоохранения Сектора Газа.

Комиссия по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории действует при Совете ООН по правам человека.

5 февраля Израиль вышел из Совета из-за "дискриминации" и "антисемитизма".