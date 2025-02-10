Виселення палестинців з Сектора Газа є аналогією етнічної чистки, - слідчий ООН

План президента США Дональда Трампа з виселення палестинців з Сектора Газа є незаконним згідно з міжнародним правом і прирівнюється до етнічної чистки.

Про це заявила голова Комісії ООН з розслідування обставин на окупованій палестинській території Наві Піллей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Politico.

За словами Піллей, Трамп не знає принципів міжнародного права і законів окупації. Вона зазначила, що насильницьке переміщення окупованої групи є міжнародним злочином і прирівнюється до етнічної чистки.

"За законом немає жодного способу, яким Трамп міг би реалізувати погрозу виселити палестинців з їхньої землі", - сказала слідчий ООН.

Піллей є колишньою суддею Міжнародного кримінального суду (МКС) і спеціального суду, що розглядав справу про геноцид у Руанді.

Вона також засудила санкції Трампа стосовно МКС, який видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за воєнні злочини.

"Міжнародне право застосовується однаково, без подвійних стандартів для друзів держави", - зазначила слідчий.

У жовтні минулого року комісія Піллей звинуватила Ізраїль у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через цілеспрямоване знищення системи охорони здоров'я Сектора Газа.

Комісія з розслідування ситуації на окупованій палестинській території діє при Раді ООН з прав людини.

5 лютого Ізраїль вийшов з Ради через "дискримінацію" та "антисемітизм".