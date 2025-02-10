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Выселение палестинцев из Сектора Газа - аналогия этнической чистки, - следователь ООН

Понедельник 10 февраля 2025 04:05
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Выселение палестинцев из Сектора Газа - аналогия этнической чистки, - следователь ООН Фото: в ООН критикуют предложение Трампа отселить палестинцев из Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

План президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из Сектора Газа является незаконным согласно международному праву и приравнивается к этнической чистке.

Об этом заявила глава Комиссии ООН по расследованию обстоятельств на оккупированной палестинской территории Нави Пиллей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Politico.

По словам Пиллей, Трамп не знает принципов международного права и законов оккупации. Она отметила, что насильственное перемещение оккупированной группы является международным преступлением и приравнивается к этнической чистке.

"По закону нет ни одного способа, которым Трамп мог бы реализовать угрозу выселить палестинцев с их земли", - сказала следователь ООН.

Пиллей является бывшей судьей Международного уголовного суда (МУС) и специального суда, который рассматривает дело о геноциде в Руанде.

Она также осудила санкции Трампа в отношении МУС, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за военные преступления.

"Международное право применяется одинаково, без двойных стандартов для друзей государства", - отметила следователь.

В октябре прошлого года комиссия Пиллей обвинила Израиль в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за целенаправленного уничтожения системы здравоохранения Сектора Газа.

Комиссия по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории действует при Совете ООН по правам человека.

5 февраля Израиль вышел из Совета из-за "дискриминации" и "антисемитизма".

Пропозиция Трампа в отношении Сектора Газа

На прошлой неделе Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По итогам переговоров, глава Белого дома заявил о намерении ввести американские войска в Сектор Газа и установить тотальный контроль над анклавом. По его словам, США помогут отстроить разрушенный в результате войны Израиля с ХАМАСом регион и построить там "Ривьеру Ближнего Востока".

Для выполнения предложения на практике, Трамп предлагает временно отселить палестинцев из Сектора Газа в Египет и Иорданию.

Кроме того, Трамп может позволить отдельным ближневосточным государствам восстановить части разрушенной войной территории Сектора Газа.

Однако Лига арабских государств и Палестинская администрация не поддержали такую идею.

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