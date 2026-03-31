Висадка вже близько? Десантники США масово прибувають на Близький Схід, - Reuters

За даними джерел видання, серед перекинутих сил – командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Ще раніше в цей регіон уже були направлені тисячі моряків і морських піхотинців.

Як повідомили джерела телеканалу Al Jazeera, прибуття десантників триватиме протягом тижня, і загалом чисельність контингенту становитиме близько 3 тисяч військовослужбовців дивізії.

Джерела Reuters зазначають, що рішення щодо введення військ на територію Ірану наразі не ухвалене.

Серед можливих сценаріїв розглядається встановлення контролю над островом Харг, через який проходить основна частина іранського нафтового експорту, а також гарантування безпеки судноплавства в Ормузька протока.

Водночас, за інформацією The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп розглядає можливість завершення операції проти Ірану, залишивши протоку закритою для морського руху.