Высадка уже близко? Десантники США массово прибывают на Ближний Восток, - Reuters

По данным источников издания, среди переброшенных сил - командный штаб дивизии, подразделения обеспечения и бригадная боевая группа. Еще ранее в этот регион уже были направлены тысячи моряков и морских пехотинцев.

Как сообщили источники телеканала Al Jazeera, прибытие десантников продлится в течение недели, и в целом численность контингента составит около 3 тысяч военнослужащих дивизии.

Источники Reuters отмечают, что решение о введении войск на территорию Ирана пока не принято.

Среди возможных сценариев рассматривается установление контроля над островом Харг, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность завершения операции против Ирана, оставив пролив закрытым для морского движения.