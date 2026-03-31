Высадка уже близко? Десантники США массово прибывают на Ближний Восток, - Reuters

Тысячи военных из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали передислокацию на Ближний Восток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников издания, среди переброшенных сил - командный штаб дивизии, подразделения обеспечения и бригадная боевая группа. Еще ранее в этот регион уже были направлены тысячи моряков и морских пехотинцев.
Как сообщили источники телеканала Al Jazeera, прибытие десантников продлится в течение недели, и в целом численность контингента составит около 3 тысяч военнослужащих дивизии.
Источники Reuters отмечают, что решение о введении войск на территорию Ирана пока не принято.
Среди возможных сценариев рассматривается установление контроля над островом Харг, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.
В то же время, по информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность завершения операции против Ирана, оставив пролив закрытым для морского движения.
Напомним, ранее Трамп заявил, что непрямые переговоры между США и Ираном идут хорошо, добавив, что сделка может быть заключена очень быстро.
Но впоследствии он сообщил, что если Иран не согласится на сделку и немедленно не откроет Ормузский пролив, то США взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. Причем уже на этот раз он допустил, что соглашения таки не будет.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что США намерены придерживаться ранее озвученных сроков операции - 4-6 недель, 30 дней из которых уже прошли.