Я вірю, що Трамп хоче, щоб Україна перемогла, - Зеленський

На запитання журналіста: "Тож тепер ви вірите, що президент Трамп нарешті хоче перемоги України?", Зеленський відповів: "Так".

Журналіст нагадав, що раніше Дональд Трамп заявляв: "О, знаєте, через пана Зеленського у вас немає карт".

На уточнююче запитання, що ж змінилося з того часу Зеленський відповів, що ситуація змінилась через стосунки Трампа з Путіним (російський диктатор Володимир Путін - ред.)

"Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - сказав він.

За словами Зеленського, підтримка суспільства є надзвичайно важливою для будь-якого лідера.

Він додав, що "американське суспільство не поважає і не довіряє Путіну і здебільшого вони не вірять, що він хоче закінчити цю війну".