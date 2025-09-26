Я верю, что Трамп хочет, чтобы Украина победила, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что американский лидер Дональд Трамп наконец-то хочет победы Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью изданию Axios.
На вопрос журналиста: "Так теперь вы верите, что президент Трамп наконец-то хочет победы Украины?", Зеленский ответил: "Да".
Журналист напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: "О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт". На уточняющий вопрос, что же изменилось с тех пор Зеленский ответил, что ситуация изменилась из-за отношений Трампа с Путиным (российский диктатор Владимир Путин - ред.)
"Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов", - сказал он.
По словам Зеленского, поддержка общества является чрезвычайно важной для любого лидера. Он добавил, что "американское общество не уважает и не доверяет Путину и в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну".
Как известно, недавно Трамп заявил, что Украина имеет шанс полностью восстановить свою территориальную целостность и даже "пойти еще дальше".
Американский лидер также прокомментировал ситуацию с Россией, отметив, что страна ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю.
Поэтому он назвал РФ "бумажным тигром" - выглядит грозно, но реальной угрозы не представляет.