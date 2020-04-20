Вирусолог объяснила, почему официальная статистика COVID-19 не отражает реальное количество зараженных

Официальная статистика больных коронавирусом может отличаться от реальной из-за специфики болезни. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, что официальная статистика количества случаев заболеваний COVID-19 в Украине реально отражает только десятую часть инфицированных, Мироненко сказала:

"На самом деле, так всегда бывает, особенно с инфекциями, которые распространяются через воздух. Дело в том, что всех обследовать невозможно. К тому же это специфическая инфекция, она вызывает опасную пневмонию, и возбудитель размножается в нижних дыхательных путях. Не всегда можно даже лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось получить материал из нижних дыхательных путей.

То есть у человека может быть коронавирусная инфекция, но лабораторно это подтвердить невозможно, так как не удается взять глубокий мазок, например. Поэтому отрицательный результат - это еще не гарантия того, что инфекции действительно у человека нет", - сказала вирусолог.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, недооценивая как случаи заражения и смерти. Соединенные Штаты Америки требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса.

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