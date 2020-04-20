Вирусолог Алла Мироненко: Пик COVID-19 может быть осенью

Коронавирус преодолел видовой барьер, – Мироненко (фото: ukrmedclub.com)

Пандемия COVID-19, которая взяла в заложники почти две сотни стран по всему миру, не сбавляет темпы. Количество людей, инфицированных новым коронавирусом, еще 14 апреля перевалило за два миллиона. И каждые сутки к этому показателю добавляется не менее 80 тысяч новых случаев заражения.

В начале марта вирус стал распространяться в Украине. Несмотря на неутешительную статистику – более пяти тысяч инфицированных, для нашей страны – это еще не пик. И даже еще не начало, считает доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

В интервью РБК-Украина вирусолог рассказала о том, когда ждать пика эпидемии COVID-19, об эффективности масок, а также о происхождении и мутации нового коронавируса.

Президент на днях заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Украине может прийтись на двадцатые числа апреля. Насколько это так? Возможно, у вас есть другие предположения?

Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью.

Но нужно понимать, что, во-первых, впереди лето. И я очень надеюсь, что летом будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И вместе с тем менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы. Как будет – увидим.

Но я уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует. У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации.

Можно запустить транспорт, но при условии, что все будут придерживаться масочного режима, обрабатывать руки или перчатки. Чтобы как-то жизнь восстанавливалось – это тоже правильно. Метрополитен можно было вообще, наверное, не закрывать, но не пускать в метро людей с открытым лицом, без маски.

Во-вторых, надо, чтобы люди следили за руками, потому что через руки даже больше вероятность заразиться, чем через открытое лицо. Это, конечно, если в транспорте едет пять людей, а не, например, пятьдесят. Но в любом случае при плотном пассажиропотоке все должны быть в маске.

А как насчет работы предприятий? Ведь из-за карантина экономика также страдает. Целесообразно ли восстанавливать их работу уже в мае?

Пока вся заболеваемость спадет настолько, что будет встречаться изредка и медицина сможет с этими случаями справиться – может пройти еще два года. Поэтому с этим придется жить, понимать, что нужно пользоваться масками и следить за руками.

Как это должно быть в дальнейшем со школьниками, мне трудно представить. Чтобы они учились в масках – не очень понимаю, как это будет на практике. Посмотрим, как пройдет лето. Но Украина не могла себе позволить не закрывать ничего. Хотя в Швеции рестораны не закрывались, просто уменьшили количество столиков и так, чтобы люди не очень плотно сидели. И там, наверное, все тщательно обрабатывают.

Нам придется к этому адаптироваться.

Вырабатывается ли у тех, кто переболел, определенный иммунитет? И если да, то насколько он устойчив?

Во-первых, если человек выздоровел, то он выздоровел благодаря тому, что иммунитет у него образовался. Насколько он стойкий – пока нет таких исследований, которые могли бы дать нам такое понимание.

Кроме того, вирусы, которые на разных континентах сейчас уже циркулируют, несколько изменились. Насколько кардинальны эти изменения – это тоже мы пока не понимаем. Изменения в генетической структуре вируса не сразу приводят к изменениям его свойств. Генетические изменения у всех вирусов происходят.

Но насколько они кардинальные, будет ли в таком случае защищать иммунитет, выработанный на тот вариант вируса, которым человек уже переболел из какого-то другого континента – мы еще этого не знаем. Еще не было столько времени, чтобы это изучить.

Вы, кстати, наверняка, слышали о том, что в Исландии у пациента обнаружили одновременно два штамма нового коронавирус?

А сколько ему было лет, мы же не знаем?

Нет. Но на что я обратила внимание: люди, которых он заразил, были инфицированы только вторым штаммом, который мутировал от первого. Поэтому есть предположение, что вирус может мутировать в более заразные формы.

Обычно, по законам биологии и вирусологии, если появляется новый возбудитель – он более агрессивный. А потом, после большого количества заражений, он становится более адаптированным к человеческой популяции и становится менее агрессивным.

Отдельные специалисты предполагают, что официальная статистика количества случаев заболеваний COVID-19 в Украине реально отражает только десятую часть инфицированных. Кое-кто говорит, что эту цифру вообще стоит умножать на четыре или пять. Что вы об этом думаете?

На самом деле, так всегда бывает, особенно с инфекциями, которые распространяются через воздух. Дело в том, что всех обследовать невозможно. К тому же это специфическая инфекция, она вызывает опасную пневмонию, и возбудитель размножается в нижних дыхательных путях. Не всегда можно даже лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось достать материал из нижних дыхательных путей.

То есть у человека может быть коронавирусная инфекция, но лабораторно это подтвердить невозможно, потому что не удается взять глубокий мазок, например. А потому отрицательный результат – это еще не гарантия того, что инфекции действительно у человека нет.

Расскажите, пожалуйста, как специалист о защитных свойствах масок. В Минздраве ранее говорили, что, когда человек надевает обычную медицинскую хирургическую маску, то таким образом он защищает только окружающих от себя. Но не себя от окружающих. В тоже время сейчас есть спрос на различные респираторы: FFP1, FFP2, FFP3. Какой из этих типов масок защищает именно человека, который ее надевает, от тех, кто инфицирован?

На самом деле, обычная хирургическая маска работает и защищает. Это мы проверили в лаборатории во время специального эксперимента с вирусом гриппа, не с коронавирусом. Хотя разницы в данном конкретном случае нет.

Она защищает, но если ее носить долго, то она становится влажной, и тогда уже неизвестно, эффективна ли защита. То есть надо ее чаще менять, чем те маски, которые можно носить с клапаном дольше.

То есть вопрос только во времени?

Да, и в плотности прилегания. Если она правильно надета, зафиксирована на носу, то она защищает, потому как создает барьер. Отдельные вирусные частицы обычно не присутствуют в воздухе. Они присутствуют в микрокаплях слюны, слизи, выделений из дыхательных путей инфицированного человека.

Появилась новость, что ученые из Кембриджа, проанализировав вирусные геномы нового коронавируса, обнаружили, что сейчас существует три различных штамма – типы A, B и C. Например, в США и Австралии самый распространенный – тип A. В Европе – в Германии, во Франции – тип B. В Италии – тип C. По их данным, штамм типа B существовал еще в декабре.

Может ли быть так, учитывая различные штаммы, которые были обнаружены по миру, что Китай не был первоначальным очагом распространения вируса, а он развивался параллельно в разных странах? Или же вообще пришел из какой-то другой страны – такая теория тоже время от времени звучит?

Маловероятно. Давайте вспомним, какое количество населения в Китае. По законам биологии, чем больше популяция, на которой возбудитель может паразитировать, тем больше у него возможностей быть более разнообразным и распространяться. Это касается любого вируса у популяции животных, так и у людей.

Китай – именно та страна, где высокая плотность населения. И следует также учитывать их гастрономические предпочтения. Они едят то, что мы, например, не едим. Это создает возможность возбудителям, которые есть у животных, для перехода и адаптации к людям.

Кроме того, они не всегда термически обрабатывают то, что мы обычно не привыкли употреблять сырым. Например, они из сырой куриной крови готовят соусы. Мы такое не едим. Каждому животному присущи свои вирусы. Коронавирусы вообще больше присущи животным. Людям они мало присущи, по крайней мере – были.

Раньше было пять разных коронавирусов, которые вызывали у человека респираторную болезнь, как простуду – ничего особо страшного и необычного. А у животных много различных коронавирусов. Но бывает, что любой вирус изменяется так, что может пересекать видовой барьер. То есть они паразитировали на летучих мышах, как это было в этом случае, а потом перешли на людей.

Геном коронавирусов летучих мышей на 96% схож с геномом этого нового коронавируса. Поэтому мое видение, что этот новый человеческий коронавирус произошел от коронавируса летучих мышей.

То есть эти три разных штамма – это все же результат мутаций?

Да. Это результат изменчивости вируса, как мы видим.