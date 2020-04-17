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Китай должен ответить, откуда взялся коронавирус, - Помпео

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 20:42
Китай должен ответить, откуда взялся коронавирус, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com tatephotos)

Госсекретарь США убежден, что информация поможет в борьбе с распространением вируса

Соединенные Штаты Америки требуют от Китая информации о происхождении коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Business.

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американская администрация по прежнему пытается заставить китайское руководство допустить экспертов в лабораторию, где, как считают в Белом доме, впервые выявили вирус.

"Речь идет о науке и эпидемиологии. Нам нужно понять, что произошло, чтобы мы могли снизить риск для американцев в ближайшие дни, недели и месяцы и вернуть мировую экономику в нужное русло. Это очень важно", - заявил Помпео.

По мнению госсекретаря США, Китай имел необходимую информацию в начале вспышки, однако не обнародовал ее своевременно.

"И результат - это то, что у нас сейчас есть эта глобальная пандемия. Мы все еще страдаем от этого сегодня", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Кроме того, сегодня на израильском телевидении заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре.

Также сообщалось, что в администрации президента Франции не располагают информацией и доказательствами того, что коронавирус связан с работой исследовательской лаборатории P4 в китайском Ухане.

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