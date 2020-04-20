Вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених

Офіційна статистика хворих на коронавірус може відрізнятися від реальної через специфіку хвороби. Про це заявила доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, що офіційна статистика кількості випадків захворювань COVID-19 в Україні реально відображає тільки десяту частину інфікованих, Мироненко сказала:

"Насправді, так завжди буває, особливо з інфекціями, які поширюються через повітря. Річ у тому, що всіх обстежити неможливо. До того ж це специфічна інфекція, вона викликає небезпечну пневмонію, і збудник розмножується в нижніх дихальних шляхах. Не завжди можна навіть лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.

Тобто у людини може бути коронавірусна інфекція, але лабораторно це підтвердити неможливо, тому що не вдається взяти глибокий мазок, наприклад. Тому негативний результат - це ще не гарантія того, що інфекції дійсно у людини немає", - сказала вірусолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати мають намір відправити слідчих в Китай для розслідування спалаху коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, недооцінюючи як випадки зараження і смерті. Сполучені Штати Америки вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу.