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Трамп хочет отправить следователей до Китая для расследования вспышки COVID-19

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 07:59
Трамп хочет отправить следователей до Китая для расследования вспышки COVID-19
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Белый дом обвиняет Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в Китае

Соединенные Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ранее США уже отправляли запросы, которые Китай отклонил. Белый дом обвиняет Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в Китае.

"Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать", - сказал Трамп.

Напомним, американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, недооценивая как случаи заражения и смерти. Соединенные Штаты Америки требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса.

Раняше президент США Дональд Трамп пообещал Китая серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе.

Как писало РБК-Украина, разведка США проверяет версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане. Кроме того, на израильском ТВ заявили, что США предупредили союзников о коронавирусе еще в ноябре.

Отметим, ранее Трамп опроверг, что американская разведка предупреждала его об угрозе коронавируса еще в ноябре 2019.

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