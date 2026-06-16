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Виробництво улюбленого автомобіля Путіна припинить роботу до кінця року, - ЗМІ

07:46 16.06.2026 Вт
2 хв
Чому "символ незалежності РФ" закриває заводи та йде на ліквідацію?
aimg Катерина Коваль
Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)

Проєкт російського представницького автомобіля Aurus визнано провалом. Завод у Татарстані припинить роботу до кінця року, а московський офіс компанії почне ліквідацію у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Що пішло не так

Aurus задумувався як відповідь Росії на Rolls-Royce та Mercedes Maybach - представницький автомобіль для вищих чиновників і "символ технологічної незалежності країни".

Виробництво запустили у 2018 році, планували випускати до 5000 автомобілів на рік. Натомість у 2024 році в Єлабузі зібрали менше 150 машин, ще 100 - на іншому заводі.

Що насправді таке Aurus

Новий бюджетніший варіант Aurus 900, презентований на Петербурзькому економічному форумі, базується на китайській моделі Hongqi H9.

Фото: автомобіль марки Aurus (kremlin.ru)

Навіть за ціною 12 мільйонів рублів у базовій версії - проти 50 мільйонів за старший Senat - попиту немає. Сам Hongqi H9 до 2025 року продався в Росії лише в кількості близько 500 примірників.

Бронеавтомобіль Путіна у версії Senat коштує 117 мільйонів рублів і через додатковий захист може сягати ще більше.

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Що далі

Завод у Єлабузі (Татарстан) закриється до кінця 2026 року. Московський офіс у Химках піде на ліквідацію у вересні. Частину співробітників переведуть до Петербурга - у колишній завод Toyota в Шушарах, де планується виробництво Aurus 900.

Але й петербурзький проєкт стоїть під великим питанням: постійного великого партнера не знайдено, є кадрові проблеми, а попит на таку ціну - сумнівний.

Рятувати Aurus зараз намагається "Газпром Тех" - дочірня структура "Газпрому", яка стала співвласником у 2025 році.

Ще у 2025 році на фронті помітили рідкісну бойову машину "Ладога", призначену для роботи в зонах радіаційного, хімічного чи бактеріологічного зараження, що свідчить про дефіцит звичайної техніки.

Паралельно ЄС посилює тиск на російську економіку. 15 червня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти військово-промислового комплексу, тіньового флоту та гібридних мереж РФ. Нещодавно також набрав чинності 21-й пакет санкцій, що зачіпає енергетику, фінансові послуги, торгівлю, крипту і рибальство.

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