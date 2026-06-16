Производство любимого автомобиля Путина прекратится до конца года, - СМИ

Проект российского представительского автомобиля Aurus признан провальным. Завод в Татарстане прекратит работу до конца года, а московский офис компании начнет ликвидацию в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
Что пошло не так
Aurus задумывался как ответ России на Rolls-Royce и Mercedes Maybach - представительский автомобиль для высших чиновников и "символ технологической независимости страны".
Производство запустили в 2018 году, планировали выпускать до 5000 автомобилей в год. Вместо этого в 2024 году в Елабуге собрали менее 150 машин, еще 100 - на другом заводе.
Что на самом деле представляет собой Aurus
Новый, более бюджетный вариант Aurus 900, представленный на Петербургском экономическом форуме, базируется на китайской модели Hongqi H9.
Даже по цене 12 миллионов рублей в базовой версии - против 50 миллионов за старшую версию Senat - спроса нет. Сам Hongqi H9 до 2025 года продался в России лишь в количестве около 500 экземпляров.
Бронеавтомобиль Путина в версии Senat стоит 117 миллионов рублейи из-за дополнительной защиты может стоить еще больше.
Что дальше
Завод в Елабуге (Татарстан) закроется до конца 2026 года. Московский офис в Химках пойдет на ликвидацию в сентябре. Часть сотрудников переведут в Петербург - на бывший завод Toyota в Шушарах, где планируется производство Aurus 900.
Но и петербургский проект стоит под большим вопросом: постоянного крупного партнера не найдено, есть кадровые проблемы, а спрос на такую цену — сомнительный.
Спасать Aurus сейчас пытается "Газпром Тех" - дочерняя структура "Газпрома", ставшая совладельцем в 2025 году.
Еще в 2025 году на фронте была замечена редкая боевая машина "Ладога", предназначенная для работы в зонах радиационного, химического или бактериологического заражения, что свидетельствует о дефиците обычной техники.
Параллельно ЕС усиливает давление на российскую экономику. 15 июня Евросоюз принял новый пакет санкций против военно-промышленного комплекса, теневого флота и гибридных сетей РФ. Недавно также вступил в силу 21-й пакет санкций, затрагивающий энергетику, финансовые услуги, торговлю, криптовалюту и рыболовство.