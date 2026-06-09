Окупантам закриють в'їзд до Європи і не тільки: деталі 21-го пакету санкцій проти РФ
Росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити до Євросоюзу. Заборону включено до нового 21-го пакету санкцій, який ЄС запропонував сьогодні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Що увійшло до 21-го пакету санкцій
Єврокомісія запропонувала новий пакет обмежень проти Росії, який охоплює кілька ключових напрямків: енергетику, фінансові послуги, криптовалюту, торгівлю і - вперше - рибальство.
"Сьогодні ми пропонуємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та криптовалюті, торгівлі, і цього разу вперше включається рибальство, і ми забороняємо в'їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу", - оголосила фон дер Ляєн.
Удар по тіньовому флоту
Окремий блок пакета стосується суден, якими Росія вивозить нафту в обхід санкцій.
До списку додають ще 30 кораблів - на додаток до 632, які вже під обмеженнями. Загалом під санкціями опиниться понад 660 суден тіньового флоту.
Вперше під удар потрапляють також судна, які обслуговують тіньовий флот - наприклад, надають паливо або інші послуги. Під обмеження підпадатимуть і об'єкти інфраструктури: порти, аеропорти та нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту.
Крім того, пропонується заборонити продаж енергетичних танкерів Росії.
Нова заборона на в'їзд для колишніх російських бойовиків - це окремий елемент пакету, якого раніше в санкційній практиці ЄС не було.
21-й пакет санкцій: що готує ЄС
Паралельно з ініціативою щодо заборони в'їзду ЄС готує новий удар по російській економіці.
Блок планує включити до 21-го пакету санкцій 170 фізичних і юридичних осіб, серед яких - 90 банків.
Нові обмеження стосуватимуться:
- банків та фінансових установ, пов'язаних із фінансуванням війни;
- підприємств російського військово-промислового комплексу;
- компаній, причетних до продажу вкраденого українського зерна;
- суден тіньового флоту, які перевозять російську нафту.
Пакет очікують наприкінці червня або на початку липня. Його прийняттю сприяла зміна влади в Угорщині - нова команда зняла заблоковані раніше обмеження.
Тим часом ЄС посилює тиск на Росію одразу на кількох напрямках. Як повідомляло РБК-Україна, військово-морські сили країн блоку отримали право підніматися на борт суден тіньового флоту РФ у Середземному морі. До цього місія IRINI лише спостерігала за підозрілими кораблями.
Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас також заявила, що санкції вже завдали Кремлю збитків на 1,5 трильйона доларів, а новий пакет обмежень вдарить ще по 80 російських організаціях та особах.