На фронті помітили рідкісну ворожу бойову машину "Ладога": в чому її особливість

Вівторок 19 серпня 2025 03:30
На фронті помітили рідкісну ворожу бойову машину "Ладога": в чому її особливість Фото: високозахищений транспортний засіб "Ладога" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На одному з напрямків фронту була помічена російська бойова машина "Ладога". Вона призначена для роботи у районах з радіаційним, хімічним чи бактеріологічним зараженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мілітарний.

Відомо, що українські FPV-дрони ще в березні 2024 року вразили одну з подібних машин. Однак наразі невідомо, чи це той самий зразок машини, чи інший.

Видання припускає, що через нестачу бронетехніки, російські війська могли переобладнати "Ладогу" під бронетранспортер, намагаючись забезпечити максимальний захист для перевезення десанту.

На фронті помітили рідкісну ворожу бойову машину &quot;Ладога&quot;: в чому її особливість

Технічні характеристики "Ладоги"

Штатний екіпаж машини становить 2 особи, а десантний відсік вміщує ще 4 бійців, але після ймовірної модернізації ця кількість могла бути збільшена.

"Ладогу" розробили у 1982 році в СКБ "Трансмаш". Машина призначена для роботи в районах, заражених радіацією, хімічними або біологічними агентами.

Основою для неї стало шасі танка Т-80 з газотурбінним двигуном ГТД-1250 на 1250 кінських сил, розробленим у КБ імені Клімова. Двигун має унікальну систему продування пилу стисненим повітрям із лопаток турбіни, що дозволяє швидко проводити дезактивацію після перебування у заражених зонах.

На фронті помітили рідкісну ворожу бойову машину &quot;Ладога&quot;: в чому її особливість

Крім того, на машині встановлено додатковий газотурбінний агрегат потужністю 18 кВт, що розташований ззаду, над лівою надгусеничною полицею, і забезпечує роботу всіх систем під час стоянки.

Для підтримання життєздатності екіпажу встановлено систему подачі повітря з балонів у кормовій частині корпусу, що дозволяє працювати навіть без штатної фільтровентиляційної установки. Всередині корпус захищений спеціальними елементами протинейтронного покриття.

На фронті помітили рідкісну ворожу бойову машину &quot;Ладога&quot;: в чому її особливість

Окрім перископів та приладів нічного бачення, на "Ладозі" встановлені також дві відеокамери.

Загалом у СРСР було виготовлено лише близько чотирьох таких машин.

Актуальна ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія знімає з консервації бронемашини БРДМ-2 для відправки на фронт війни проти України.

Додамо, що актуальна ситуація на фронті залишається складною. Ворог перегруповує сили і готує наступ на двох ключових напрямках.

Станом на 18 серпня, російські загарбники втратили у повномасштабній війні з Україною 1 070 890 особового складу.

