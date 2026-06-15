ЄС ударив санкціями по "тіньовому флоту" та оточенню Путіна

Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Під удар потрапили військово-промисловий комплекс, "тіньовий флот" та гібридні мережі країни-агресора.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Євроради.

Рішення Євросоюзу запроваджує санкції проти 7 фізичних осіб та 21 організації, які підтримують російський ВПК. Йдеться про виробників і постачальників безпілотників, а також іншого військового обладнання для армії РФ та їхніх посередників у третіх країнах.

Окремий блок обмежень спрямований проти російської нафтової інфраструктури. До списку внесли 2 особи та 24 організації, пов’язані з експортом нафти через "тіньовий флот".

У ЄС наголосили, що такі схеми допомагають Кремлю обходити санкції та створюють екологічні ризики для безпеки морів.

Хто потрапив до чорного списку

Серед підсанкційних осіб опинилися російські пропагандисти, посадовці та релігійні діячі. Зокрема, під обмеження потрапили:

митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, якого називають "духівником" російського диктатора Володимира Путіна;

американсько-російська блогерка Олександра Йост (проєкт Sasha meets Russia), яка працює на пропагандистський канал Russia Today;

колишній уповноважений з прав дитини в РФ Павло Астахов;

низка Z-блогерів та ведучих російських політичних ток-шоу.

До списку організацій також увійшли президентський фонд культурних ініціатив, розробники систем розпізнавання облич NtechLab, Іжевський авіаційний завод та судноплавні структури компаній "Лукойл" і "Газпромнєфть".

Окрім цього, після щорічного перегляду Євросоюз продовжив санкції за незаконну анексію Криму та Севастополя. Вони діятимуть щонайменше до 23 червня 2027 року.