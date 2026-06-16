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Виробництво улюбленого автомобіля Путіна припинить роботу до кінця року, - ЗМІ

07:46 16.06.2026 Вт
2 хв
Чому "символ незалежності РФ" закриває заводи та йде на ліквідацію?
aimg Катерина Коваль
Виробництво улюбленого автомобіля Путіна припинить роботу до кінця року, - ЗМІ Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
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Проєкт російського представницького автомобіля Aurus визнано провалом. Завод у Татарстані припинить роботу до кінця року, а московський офіс компанії почне ліквідацію у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Що пішло не так

Aurus задумувався як відповідь Росії на Rolls-Royce та Mercedes Maybach - представницький автомобіль для вищих чиновників і "символ технологічної незалежності країни".

Виробництво запустили у 2018 році, планували випускати до 5000 автомобілів на рік. Натомість у 2024 році в Єлабузі зібрали менше 150 машин, ще 100 - на іншому заводі.

Що насправді таке Aurus

Новий бюджетніший варіант Aurus 900, презентований на Петербурзькому економічному форумі, базується на китайській моделі Hongqi H9.

Виробництво улюбленого автомобіля Путіна припинить роботу до кінця року, - ЗМІФото: автомобіль марки Aurus (kremlin.ru)

Навіть за ціною 12 мільйонів рублів у базовій версії - проти 50 мільйонів за старший Senat - попиту немає. Сам Hongqi H9 до 2025 року продався в Росії лише в кількості близько 500 примірників.

Бронеавтомобіль Путіна у версії Senat коштує 117 мільйонів рублів і через додатковий захист може сягати ще більше.

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Що далі

Завод у Єлабузі (Татарстан) закриється до кінця 2026 року. Московський офіс у Химках піде на ліквідацію у вересні. Частину співробітників переведуть до Петербурга - у колишній завод Toyota в Шушарах, де планується виробництво Aurus 900.

Але й петербурзький проєкт стоїть під великим питанням: постійного великого партнера не знайдено, є кадрові проблеми, а попит на таку ціну - сумнівний.

Рятувати Aurus зараз намагається "Газпром Тех" - дочірня структура "Газпрому", яка стала співвласником у 2025 році.

Ще у 2025 році на фронті помітили рідкісну бойову машину "Ладога", призначену для роботи в зонах радіаційного, хімічного чи бактеріологічного зараження, що свідчить про дефіцит звичайної техніки.

Паралельно ЄС посилює тиск на російську економіку. 15 червня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти військово-промислового комплексу, тіньового флоту та гібридних мереж РФ. Нещодавно також набрав чинності 21-й пакет санкцій, що зачіпає енергетику, фінансові послуги, торгівлю, крипту і рибальство.

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