Виробництво улюбленого автомобіля Путіна припинить роботу до кінця року, - ЗМІ
Проєкт російського представницького автомобіля Aurus визнано провалом. Завод у Татарстані припинить роботу до кінця року, а московський офіс компанії почне ліквідацію у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.
Що пішло не так
Aurus задумувався як відповідь Росії на Rolls-Royce та Mercedes Maybach - представницький автомобіль для вищих чиновників і "символ технологічної незалежності країни".
Виробництво запустили у 2018 році, планували випускати до 5000 автомобілів на рік. Натомість у 2024 році в Єлабузі зібрали менше 150 машин, ще 100 - на іншому заводі.
Що насправді таке Aurus
Новий бюджетніший варіант Aurus 900, презентований на Петербурзькому економічному форумі, базується на китайській моделі Hongqi H9.
Фото: автомобіль марки Aurus (kremlin.ru)
Навіть за ціною 12 мільйонів рублів у базовій версії - проти 50 мільйонів за старший Senat - попиту немає. Сам Hongqi H9 до 2025 року продався в Росії лише в кількості близько 500 примірників.
Бронеавтомобіль Путіна у версії Senat коштує 117 мільйонів рублів і через додатковий захист може сягати ще більше.
Що далі
Завод у Єлабузі (Татарстан) закриється до кінця 2026 року. Московський офіс у Химках піде на ліквідацію у вересні. Частину співробітників переведуть до Петербурга - у колишній завод Toyota в Шушарах, де планується виробництво Aurus 900.
Але й петербурзький проєкт стоїть під великим питанням: постійного великого партнера не знайдено, є кадрові проблеми, а попит на таку ціну - сумнівний.
Рятувати Aurus зараз намагається "Газпром Тех" - дочірня структура "Газпрому", яка стала співвласником у 2025 році.
Ще у 2025 році на фронті помітили рідкісну бойову машину "Ладога", призначену для роботи в зонах радіаційного, хімічного чи бактеріологічного зараження, що свідчить про дефіцит звичайної техніки.
Паралельно ЄС посилює тиск на російську економіку. 15 червня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти військово-промислового комплексу, тіньового флоту та гібридних мереж РФ. Нещодавно також набрав чинності 21-й пакет санкцій, що зачіпає енергетику, фінансові послуги, торгівлю, крипту і рибальство.