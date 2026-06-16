Производство любимого автомобиля Путина прекратится до конца года, - СМИ

Проект российского представительского автомобиля Aurus признан провальным. Завод в Татарстане прекратит работу до конца года, а московский офис компании начнет ликвидацию в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita .

Что пошло не так

Aurus задумывался как ответ России на Rolls-Royce и Mercedes Maybach - представительский автомобиль для высших чиновников и "символ технологической независимости страны".

Производство запустили в 2018 году, планировали выпускать до 5000 автомобилей в год. Вместо этого в 2024 году в Елабуге собрали менее 150 машин, еще 100 - на другом заводе.

Что на самом деле представляет собой Aurus

Новый, более бюджетный вариант Aurus 900, представленный на Петербургском экономическом форуме, базируется на китайской модели Hongqi H9.

Фото: автомобиль марки Aurus (kremlin.ru)

Даже по цене 12 миллионов рублей в базовой версии - против 50 миллионов за старшую версию Senat - спроса нет. Сам Hongqi H9 до 2025 года продался в России лишь в количестве около 500 экземпляров.

Бронеавтомобиль Путина в версии Senat стоит 117 миллионов рублейи из-за дополнительной защиты может стоить еще больше.

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Что дальше

Завод в Елабуге (Татарстан) закроется до конца 2026 года. Московский офис в Химках пойдет на ликвидацию в сентябре. Часть сотрудников переведут в Петербург - на бывший завод Toyota в Шушарах, где планируется производство Aurus 900.

Но и петербургский проект стоит под большим вопросом: постоянного крупного партнера не найдено, есть кадровые проблемы, а спрос на такую цену — сомнительный.

Спасать Aurus сейчас пытается "Газпром Тех" - дочерняя структура "Газпрома", ставшая совладельцем в 2025 году.