Виробник Storm Shadow допоможе Україні створити нову ракету NEPTUNE2

Що передбачає угода

Меморандум про взаєморозуміння між MBDA та "Лучем" передбачає спільну роботу над інноваційними рішеннями для далекобійного ураження в рамках проєкту NEPTUNE2 - подальшого розвитку вже відомої української крилатої ракети "Нептун".

"Ця подальша співпраця з українською компанією у сфері далекобійних ударних можливостей підкреслює внесок MBDA у підтримку України", - йдеться у заяві компанії.

Хто підписав угоду

MBDA - європейський лідер у сфері складних ракетних систем, виробник крилатих ракет Storm Shadow, які вже застосовуються Україною. Компанія заявляє про наявність технологій, експертизи та міжнародних партнерств для розробки сучасних ударних систем.

"Луч" - українське підприємство зі спеціалізацією у проєктуванні, розробці та виробництві складних зразків озброєння. Саме "Луч" є розробником ракети "Нептун", яка у 2022 році потопила російський крейсер "Москва".

Чому це важливо

Угода посилює стратегічне оборонне співробітництво між Україною та Європою і відкриває шлях до створення нового покоління далекобійних ракет європейської розробки на базі українських технологій.