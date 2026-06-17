Производитель Storm Shadow поможет Украине создать новую ракету NEPTUNE2

Производитель крылатых ракет Storm Shadow - европейская компания MBDA - подписала меморандум о сотрудничестве с украинским предприятием "Луч" по разработке крылатой ракеты NEPTUNE2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании MBDA.
Что предусматривает соглашение
Меморандум о взаимопонимании между MBDA и "Лучем" предусматривает совместную работу над инновационными решениями для поражения на больших расстояниях в рамках проекта NEPTUNE2 - дальнейшего развития уже известной украинской крылатой ракеты "Нептун".
"Это дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойных ударных возможностей подчеркивает вклад MBDA в поддержку Украины", - говорится в заявлении компании.
Кто подписал соглашение
MBDA - европейский лидер в сфере сложных ракетных систем, производитель крылатых ракет Storm Shadow, которые уже применяются Украиной. Компания заявляет о наличии технологий, экспертизы и международных партнерств для разработки современных ударных систем.
"Луч" - украинское предприятие, специализирующееся на проектировании, разработке и производстве сложных образцов вооружения. Именно "Луч" является разработчиком ракеты "Нептун", которая в 2022 году потопила российский крейсер "Москва".
Почему это важно
Соглашение укрепляет стратегическое оборонное сотрудничество между Украиной и Европой и открывает путь к созданию нового поколения дальнобойных ракет европейской разработки на базе украинских технологий.
Компания Fire Point полностью завершила работу над антибаллистической ракетой FP-7.x и уже провела испытания. Основатель компании Штиллерман ранее заявлял, что FP-7 и FP-9 станут украинскими аналогами американских ATACMS, но вдвое дешевле.
Собственные разработки приобретают особую важность из-за дефицита зарубежных боеприпасов. Военно-воздушные силы сообщали о критической нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T, в некоторых подразделениях боекомплект почти исчерпан.