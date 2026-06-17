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Производитель Storm Shadow поможет Украине создать новую ракету NEPTUNE2

02:45 17.06.2026 Ср
2 мин
Какие современные технологии получит проект благодаря новому меморандуму?
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинская ракета «Нептун» (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Производитель крылатых ракет Storm Shadow - европейская компания MBDA - подписала меморандум о сотрудничестве с украинским предприятием "Луч" по разработке крылатой ракеты NEPTUNE2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании MBDA.

Что предусматривает соглашение

Меморандум о взаимопонимании между MBDA и "Лучем" предусматривает совместную работу над инновационными решениями для поражения на больших расстояниях в рамках проекта NEPTUNE2 - дальнейшего развития уже известной украинской крылатой ракеты "Нептун".

"Это дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойных ударных возможностей подчеркивает вклад MBDA в поддержку Украины", - говорится в заявлении компании.

Кто подписал соглашение

MBDA - европейский лидер в сфере сложных ракетных систем, производитель крылатых ракет Storm Shadow, которые уже применяются Украиной. Компания заявляет о наличии технологий, экспертизы и международных партнерств для разработки современных ударных систем.

"Луч" - украинское предприятие, специализирующееся на проектировании, разработке и производстве сложных образцов вооружения. Именно "Луч" является разработчиком ракеты "Нептун", которая в 2022 году потопила российский крейсер "Москва".

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Почему это важно

Соглашение укрепляет стратегическое оборонное сотрудничество между Украиной и Европой и открывает путь к созданию нового поколения дальнобойных ракет европейской разработки на базе украинских технологий.

Компания Fire Point полностью завершила работу над антибаллистической ракетой FP-7.x и уже провела испытания. Основатель компании Штиллерман ранее заявлял, что FP-7 и FP-9 станут украинскими аналогами американских ATACMS, но вдвое дешевле.

Собственные разработки приобретают особую важность из-за дефицита зарубежных боеприпасов. Военно-воздушные силы сообщали о критической нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T, в некоторых подразделениях боекомплект почти исчерпан.

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