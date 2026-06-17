Производитель Storm Shadow поможет Украине создать новую ракету NEPTUNE2

Что предусматривает соглашение

Меморандум о взаимопонимании между MBDA и "Лучем" предусматривает совместную работу над инновационными решениями для поражения на больших расстояниях в рамках проекта NEPTUNE2 - дальнейшего развития уже известной украинской крылатой ракеты "Нептун".

"Это дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойных ударных возможностей подчеркивает вклад MBDA в поддержку Украины", - говорится в заявлении компании.

Кто подписал соглашение

MBDA - европейский лидер в сфере сложных ракетных систем, производитель крылатых ракет Storm Shadow, которые уже применяются Украиной. Компания заявляет о наличии технологий, экспертизы и международных партнерств для разработки современных ударных систем.

"Луч" - украинское предприятие, специализирующееся на проектировании, разработке и производстве сложных образцов вооружения. Именно "Луч" является разработчиком ракеты "Нептун", которая в 2022 году потопила российский крейсер "Москва".

Почему это важно

Соглашение укрепляет стратегическое оборонное сотрудничество между Украиной и Европой и открывает путь к созданию нового поколения дальнобойных ракет европейской разработки на базе украинских технологий.