"Взагалі інша ліга": Федоров анонсував українську балістику для ударів по Росії
Україна створює власну балістичну ракету, яка битиме по території Росії. Це принципово змінить статус України у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Михайла Федорова телеканалу ТСН.
Що сказав Федоров
Міністр підтвердив: українська балістична ракета з'явиться і завдаватиме ударів по Росії. Деталей він не розкривав.
"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга", - заявив він.
Федоров пояснив, чому не говорить більше: не хоче завищувати очікування і не хоче підказувати щось ворогу.
Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України
Натомість послався на президента.
"Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика - буде, і вона битиме по Росії", - сказав міністр.
Заява Федорова прозвучала на тлі реальних розробок. Українська компанія Fire Point повністю завершила роботу над антибалістичною ракетою FP-7.x - вона вже пройшла випробування. Раніше засновник компанії Штіллерман заявляв, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 стануть аналогами американських ATACMS, але вдвічі дешевшими.
Власні розробки особливо важливі з огляду на дефіцит закордонних ракет. Повітряні сили повідомляли про критичну нестачу боєприпасів для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T, у деяких підрозділах боєкомплект майже вичерпаний, а представникам ПС доводиться випрошувати по 5-10 ракет.