ua en ru
Ср, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Взагалі інша ліга": Федоров анонсував українську балістику для ударів по Росії

01:12 17.06.2026 Ср
2 хв
Голова Міноборони підтвердив розробку потужної зброї
aimg Катерина Коваль
"Взагалі інша ліга": Федоров анонсував українську балістику для ударів по Росії Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна створює власну балістичну ракету, яка битиме по території Росії. Це принципово змінить статус України у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Михайла Федорова телеканалу ТСН.

Що сказав Федоров

Міністр підтвердив: українська балістична ракета з'явиться і завдаватиме ударів по Росії. Деталей він не розкривав.

"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга", - заявив він.

Федоров пояснив, чому не говорить більше: не хоче завищувати очікування і не хоче підказувати щось ворогу.

&quot;Взагалі інша ліга&quot;: Федоров анонсував українську балістику для ударів по Росії

Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України

Читайте також: Федоров розповів, чи має конфлікт з Сирським: ми можемо жорстко дискутувати

Натомість послався на президента.

"Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика - буде, і вона битиме по Росії", - сказав міністр.

Заява Федорова прозвучала на тлі реальних розробок. Українська компанія Fire Point повністю завершила роботу над антибалістичною ракетою FP-7.x - вона вже пройшла випробування. Раніше засновник компанії Штіллерман заявляв, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 стануть аналогами американських ATACMS, але вдвічі дешевшими.

Власні розробки особливо важливі з огляду на дефіцит закордонних ракет. Повітряні сили повідомляли про критичну нестачу боєприпасів для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T, у деяких підрозділах боєкомплект майже вичерпаний, а представникам ПС доводиться випрошувати по 5-10 ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Михайло Федоров Miltech Зброя в Україні Війна в Україні
Новини
Ворог атакував Запоріжжя: зруйновано будинки та ТЦ, є жертви (фото, відео)
Ворог атакував Запоріжжя: зруйновано будинки та ТЦ, є жертви (фото, відео)
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt