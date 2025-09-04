Дальність до 855 км. Виробник "Фламінго" анонсував розробку нових ракет

Нагадаємо, Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго". Важливо зазначити, що новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk. Ракета дуже вдало пройшла державні випробування.

Так, ракети "Фламінго" уже встигли уразити російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.

Відомо, що паливо для "Фламінго" вироблятимуть у Данії. Виробництво палива буде розташоване поруч з авіабазою Скрідструп у Данії, де розташований данський флот винищувачів F-16.