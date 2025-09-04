Дальность до 855 км. Производитель "Фламинго" анонсировал разработку новых ракет

Напомним, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk. Ракета очень удачно прошла государственные испытания.

Так, ракеты "Фламинго" уже успели поразить российские цели во временно оккупированном Крыму. Под удар попала база российских пограничников, которыми руководит Федеральная служба безопасности РФ.

Известно, что топливо для "Фламинго" будут производить в Дании. Производство топлива будет расположено рядом с авиабазой Скридструп в Дании, где расположен датский флот истребителей F-16.