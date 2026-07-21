ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Виробник дронів пояснив, чому окремі БпЛА втратять конкурентоспроможність

10:23 21.07.2026 Вт
2 хв
Що мають створювати українські виробники?
aimg Лев Шевченко
Виробник дронів пояснив, чому окремі БпЛА втратять конкурентоспроможність Фото: дрон АТОМ (Trypillian)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські компанії мають переходити від постачання окремих безпілотників до надання комплексних рішень, що включають софт, навчання та технічну підтримку. Саме такий підхід дозволить українській дроновій індустрії стати довгостроковим експортним напрямком.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповіла комерційна директорки defence tech компанії Trypillian Вікторія Кульчицька.

Чому окремий дрон втрачає конкурентоспроможність

За словами експертки, найближчим часом окремий продукт на фронті втратить свою ефективність. Майбутнє ринку закупівель належить компаніям, які пропонують не просто залізо, а повноцінну систему.

Комплексне рішення має включати:

  • програмне забезпечення;
  • навчання персоналу з експлуатації;
  • організовану технічну підтримку та інтеграцію;
  • постійне оновлення технологій.

"Цінність українських виробників полягає не лише в тому, що рішення створені в умовах війни, а й у тому, що вони постійно вдосконалювалися на основі практичного досвіду використання та зворотного зв'язку від армії", — наголосила Кульчицька.

Вона додала, що навіть якщо ворог чи інша сторона отримає технологію, без розуміння нюансів експлуатації та підтримки вона втрачає практичну цінність.

Читайте також: Виробники ракет для Patriot визначаються щодо заводу в Україні

Які рішення варто пропонувати партнерам

Перехід до моделі постачальника комплексних систем здатен перетворити українську галузь воєнного часу на потужний експортний напрямок економіки після війни.

Українським виробникам варто починати саме з передачі за кордон досвіду комплексного підходу. Зокрема, іноземним партнерам слід пропонувати інтегровані системи — наприклад, поєднання FPV-дронів, ретранслятора та мідлстрайку в єдиний комплекс, спираючись на реальний бойовий досвід його застосування.

Раніше ми писали про те, що американські компанії L3Harris Technologies та Shield AI успішно випробували ШІ-екосистему, в якій безпілотники самостійно виявляють і нейтралізують загрози в електромагнітному спектрі без участі людини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня
Бензин та дизель знову подорожчали: актуальні ціни на АЗС 21 липня
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитло"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитло"