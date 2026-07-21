Виробник дронів пояснив, чому окремі БпЛА втратять конкурентоспроможність

Українські компанії мають переходити від постачання окремих безпілотників до надання комплексних рішень, що включають софт, навчання та технічну підтримку. Саме такий підхід дозволить українській дроновій індустрії стати довгостроковим експортним напрямком.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповіла комерційна директорки defence tech компанії Trypillian Вікторія Кульчицька.

Чому окремий дрон втрачає конкурентоспроможність

За словами експертки, найближчим часом окремий продукт на фронті втратить свою ефективність. Майбутнє ринку закупівель належить компаніям, які пропонують не просто залізо, а повноцінну систему.

Комплексне рішення має включати:

програмне забезпечення;

навчання персоналу з експлуатації;

організовану технічну підтримку та інтеграцію;

постійне оновлення технологій.

"Цінність українських виробників полягає не лише в тому, що рішення створені в умовах війни, а й у тому, що вони постійно вдосконалювалися на основі практичного досвіду використання та зворотного зв'язку від армії", — наголосила Кульчицька.

Вона додала, що навіть якщо ворог чи інша сторона отримає технологію, без розуміння нюансів експлуатації та підтримки вона втрачає практичну цінність.

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Які рішення варто пропонувати партнерам

Перехід до моделі постачальника комплексних систем здатен перетворити українську галузь воєнного часу на потужний експортний напрямок економіки після війни.

Українським виробникам варто починати саме з передачі за кордон досвіду комплексного підходу. Зокрема, іноземним партнерам слід пропонувати інтегровані системи — наприклад, поєднання FPV-дронів, ретранслятора та мідлстрайку в єдиний комплекс, спираючись на реальний бойовий досвід його застосування.