Виробники ракет для Patriot визначаються щодо заводу в Україні

Компанії, що виробляють ракети-перехоплювачі Patriot, перебувають на ранніх стадіях визначення щодо будівництва в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviation Week.

Компанії США готові планувати

Це відбувається лише через кілька тижнів після того, як президент США Дональд Трамп дав обіцянку Україні. Проте RTX і Lockheed Martin попереджають, що ще зарано для розробки плану, зазначає видання.

Трамп на саміті НАТО у Туреччині пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надати ліцензію на виробництво Patriot.

"Це досить круто, чи не так? Таким чином, ви не можете скаржитися, що ми даємо їм недостатньо", - сказав він.

Що каже Lockheed Martin

На авіашоу у Фарнборо як RTX, так і Lockheed Martin заявили, що ведуть переговори з урядом США щодо реалізації проєкту.

"Все, що я можу сказати, це те, що ще рано, і ми ведемо переговори з армією США, і, по суті, ми підтримаємо армію США та адміністрацію в тому, що вони хочуть зробити", - каже Тім Кехілл, президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Також він вважає, що вони підтримають кожен із запропонованих варіантів..

Lockheed Martin виробляє ракету-перехоплювач Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) разом із самонавідною головкою, наданою Boeing. Компанія також оголосила 20 липня, що створює дешевшу ракету-перехоплювач PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), вартість якої буде менше половини вартості PAC-3 MSE.

Кехілл зазначив, що було б логічно виробляти нову ракету в Європі або в інших країнах-партнерах, використовуючи менш складні компоненти. Але потрібен новий постачальник для самонавідної системи ракети.

Він, однак, не сказав, чи може ACE бути пов'язана з ліцензією України на будівництво ракет Patriot.

RTX веде перемовини

RTX також веде ранні переговори щодо того, як вона може бути залучена.

До слова, компанія будує як пускову установку, так і ракету-перехоплювач з покращеним наведенням PAC-2 (GEM-T).

Raytheon також у справі

Том Лаліберті, президент Raytheon з питань наземних та протиповітряних оборонних систем, 20 липня повідомив журналістам, що процес щойно розпочався. Ще він сказав, що компанія буде слідувати прикладу уряду США.

Лаліберті каже, що компанія має різні рівні свого ланцюга поставок по всьому світу:

постачальників, які виробляють компоненти;

ремонтні центри, де перехоплювачі оновлюються та пересертифікуються;

комплексне виробництво.

"Разом з Україною, спільно з урядом США, ми працюємо над цими напрямками, щоб визначити, що є доцільним і найкращим для України", - каже він.

Компанія Raytheon отримала контракт на будівництво 600 ракет PAC-2 GEM-T для України. Частина цієї продукції надійде до її спільного підприємства з MBDA Germany, COMLOG, а решта буде виготовлена ​​в США.