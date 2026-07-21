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Производитель дронов объяснил, почему отдельные БПЛА потеряют конкурентоспособность

10:23 21.07.2026 Вт
2 мин
Что должны создавать украинские производители?
aimg Лев Шевченко
Производитель дронов объяснил, почему отдельные БПЛА потеряют конкурентоспособность Фото: дрон АТОМ (Trypillian)
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Украинские компании должны переходить от поставок отдельных беспилотников к предоставлению комплексных решений, включающих софт, обучение и техническую поддержку. Именно такой подход позволит украинской дроновой индустрии стать долгосрочным экспортным направлением.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала коммерческий директор defence tech компании Trypillian Виктория Кульчицкая.

Почему отдельный дрон теряет конкурентоспособность

По словам эксперта, в ближайшее время отдельный продукт на фронте потеряет свою эффективность. Будущее рынку закупок принадлежит компаниям, предлагающим не просто железо, а полноценную систему.

Комплексное решение должно включать:

  • программное обеспечение;
  • обучение персонала по эксплуатации;
  • организованную техническую поддержку и интеграцию;
  • постоянное обновление технологий.

"Ценность украинских производителей заключается не только в том, что решения созданы в условиях войны, но и в том, что они постоянно совершенствовались на основе практического опыта использования и обратной связи от армии", - подчеркнула Кульчицкая.

Она добавила, что даже если враг или другая сторона получит технологию, без понимания нюансов эксплуатации и поддержки теряет практическую ценность.

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Какие решения следует предлагать партнерам

Переход к модели поставщика комплексных систем способен превратить украинскую отрасль военного времени в мощное экспортное направление экономики после войны.

Украинским производителям следует начинать именно с передачи за границу опыта комплексного подхода. В частности, иностранным партнерам следует предлагать интегрированные системы — например, сочетание FPV-дронов, ретранслятора и медстрайка в единый комплекс, опираясь на реальный боевой опыт его применения.

Ранее мы писали о том, что американские компании L3Harris Technologies и Shield AI успешно испытали ИИ-экосистему, в которой беспилотники самостоятельно обнаруживают и нейтрализуют угрозы в электромагнитном спектре без участия человека.

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