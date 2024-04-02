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Виробляє крилаті ракети. Гендиректору російського підприємства повідомлено про підозру

Фото: гендиректору російського підприємства, яке виробляэ крилаті ракети, повідомлено про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру генеральному директору російського машинобудівного конструкторського підприємства, яке виробляє крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Гендиректору було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Згідно з даними слідства, підозрюваний очолює машинобудівне конструкторське підприємство, яке входить до складу корпорації країни-терориста "Тактичне ракетне озброєння". Корпорація, зі свого боку, є найбільшим виробником ракетного озброєння. 

"Це підприємство виробляє стратегічні крилаті ракети "повітря - земля" Х-101, якими держава-агресор наносить удари по території України. Таке озброєння у значних обсягах регулярно надходить до підрозділів дальньої авіації військово-космічних сил Росії, що дозволяє продовжувати ведення агресивної війни проти України", - додає пресслужба. 

Російські "Калібри"

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російським терористам сьогодні проблематично доставляти й обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", оскільки логістика й інфраструктура залишається в севастопольських бухтах. У тому ж числі ракетоносіям проблематично добиратися до тимчасово окупованого Криму, оскільки походи пов'язані з підвищеною загрозою атак надводних дронів.

Також керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр", які може застосувати проти України. Водночас в Росії було прийнято рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони ефективніші.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, Росія має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць "Калібрів"

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