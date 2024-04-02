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У ГУР розповіли, який запас ракет "Калібр" у Росії

Україна, Вівторок 02 квітня 2024 09:22
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У ГУР розповіли, який запас ракет "Калібр" у Росії Фото: Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

З кінця вересня минулого року Росія майже не запускала по Україні крилаті ракети морського базування "Калібр". За цей час створений значний запас.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кремль збирає сили. Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет".

"Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року", - розповів виданню представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Небезпека з російських кораблів

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" і, ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - заявив керівник ГУР.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

"Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася", - додав він.

Як заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російські кораблі затиснуті в південно-східній частині акваторії Чорного моря та не проявляють активності. Однак загальна готовність ракетоносіїв висока, тому небезпека з моря залишається.

Минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети "Калібр" морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.

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