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Производит крылатые ракеты. Гендиректору российского предприятия сообщено о подозрении

Фото: гендиректору российского предприятия, производящего крылатые ракеты, сообщено о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении генеральному директору российского машиностроительного конструкторского предприятия, которое производит крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Гендиректору было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным следствия, подозреваемый возглавляет машиностроительное конструкторское предприятие, которое входит в состав корпорации страны-террориста "Тактическое ракетное вооружение". Корпорация, в свою очередь, является крупнейшим производителем ракетного вооружения. 

"Это предприятие производит стратегические крылатые ракеты "воздух - земля" Х-101, которыми государство-агрессор наносит удары по территории Украины. Такое вооружение в значительных объемах регулярно поступает в подразделения дальней авиации военно-космических сил России, что позволяет продолжать ведение агрессивной войны против Украины", - добавляет пресс-служба. 

Российские "Калибры"

Как рассказывала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российским террористам сегодня проблематично доставлять и обслуживать ракетные установки, которые выпускают "Калибры", поскольку логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах. В том же числе ракетоносителям проблематично добираться во временно оккупированный Крым, поскольку походы связаны с повышенной угрозой атак надводных дронов.

Также руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр", которые может применить против Украины. В то же время в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Россия располагает не менее 260 единиц "Калибров"

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