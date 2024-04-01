Росіяни рідше використовують ракети "Калібр": у ЗСУ назвали ключові причини

Російські війська менше використовують ракети "Калібр" через складнощі з логістикою, намагаючись замінити їх ефективнішими типами ракет.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Швидше за все, тут комплекс причин дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами", оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах", - зазначила Гуменюк. .

За її словами, на сьогодні російським ракетоносіям проблематично добиратися до тимчасово окупованого Криму, оскільки походи пов'язані з підвищеною загрозою атак надводних дронів. Саме тому росіяни також активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

Що передувало

Учора, 31 березня, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні. За його словами, у Росії було ухвалено рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони ефективніші.

Також раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія має проблеми з крилатими ракетами "Калібр". Можливо, це пов'язано з успішними ударами українських військових у тимчасово окупований Крим.