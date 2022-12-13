Виробляє двигуни для флоту РФ. У Пітері сталася пожежа на заводі

За даними Фонтанка.ру, спалахнула двоповерхова споруда на території поряд із заводом "Звезда", який виробляє дизельні двигуни, у тому числі для ВМФ.

"Сигнал про спалах надійшов на черговий пульт о 6:38. До будинку №123 по вулиці Бабушкіна висунулися 35 осіб особового складу та 7 одиниць спецтехніки. Як вдалося встановити, вогонь у двоповерховому будинку охопив обстановку на площі 200 кв. м. До 7: 05 ранку пожежі було надано додатковий ранг 1-ВІС", - цитує piter.tv повідомлення міського МНС.

У прес-службі завод "Звезда" вранці, 13 грудня повідомили, що на їхній території жодних пригод не було. У промзоні спалахнула будівля, яка нібито не має відношення до підприємства. Нібито на території промзони біля метро "Обухово" розташовано безліч інших підприємств. Один із них і охопив вогонь.

Наразі пітерським рятувальникам, судячи з повідомлення місцевого МНС, уже вдалося локалізувати пожежу.

"Локалізація спалаху сталася о 8:53. Відомостей про постраждалих не надходило", - заявили у відомстві.