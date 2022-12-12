У Росії чергова пожежа. У Підмосков'ї спалахнув ТЦ (відео)

У Балашисі Московської області сталася пожежа у торговому центрі "Стройпарк", йому надали третій ранг складності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash .

Пожежа поширилась приблизно на 500 квадратних метрів. На відкритому майданчику біля ТЦ спалахнули будматеріали, вогонь охопив перший поверх будівлі.

На місці працюють пожежники та швидкі.

Попередньо, постраждав один охоронець.

Нагадаємо, 9 грудня, у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин. Вогонь був такий великий, що до гасіння залучили спеціальний поїзд.

У той же день у торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.

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