ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії чергова пожежа. У Підмосков'ї спалахнув ТЦ (відео)

Новость на русском →
Росія, Понеділок 12 грудня 2022 08:56
У Росії чергова пожежа. У Підмосков'ї спалахнув ТЦ (відео) Фото: у Підмосков'ї спалахнув ТЦ (скриншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Балашисі Московської області сталася пожежа у торговому центрі "Стройпарк", йому надали третій ранг складності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Пожежа поширилась приблизно на 500 квадратних метрів. На відкритому майданчику біля ТЦ спалахнули будматеріали, вогонь охопив перший поверх будівлі.

На місці працюють пожежники та швидкі.

Попередньо, постраждав один охоронець.

Нагадаємо, 9 грудня, у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин. Вогонь був такий великий, що до гасіння залучили спеціальний поїзд.

У той же день у торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Пожежа
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство