У Росії чергова пожежа. У Підмосков'ї спалахнув ТЦ (відео)
Фото: у Підмосков'ї спалахнув ТЦ (скриншот з відео)
У Балашисі Московської області сталася пожежа у торговому центрі "Стройпарк", йому надали третій ранг складності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.
Пожежа поширилась приблизно на 500 квадратних метрів. На відкритому майданчику біля ТЦ спалахнули будматеріали, вогонь охопив перший поверх будівлі.
На місці працюють пожежники та швидкі.
Попередньо, постраждав один охоронець.
Нагадаємо, 9 грудня, у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин. Вогонь був такий великий, що до гасіння залучили спеціальний поїзд.
У той же день у торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.
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