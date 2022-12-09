Масштабна пожежа у Москві: у торговому центрі прогриміли вибухи
Масштабна пожежа сталася у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.
Регіональне управління МНС повідомляє, що площа пожежі становить 7 тисяч кв. м, йому присвоєно вищу категорію складності.
Представник МНС сказав, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI". За попередніми даними, постраждалих немає.
На відео, що публікуються у Telegram, видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чути вибухи.
Про причини пожежі не повідомляється.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.
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