ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії чергова велика пожежа: вигорів склад із каучуком (відео)

Новость на русском →
Москва, Понеділок 12 грудня 2022 16:39
У Росії чергова велика пожежа: вигорів склад із каучуком (відео) Фото: у російському Нижньокамську велика пожежа знищила склад із каучуком (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Нижньокамську (Татарстан) велика пожежа повністю знищила склад із каучуком площею 6 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що пожежа почалася на одному зі складів підприємства "Нижньокамськнафтохім" із готовою продукцією.

За попередніми даними, вогонь перекинувся на склад із цеху №1532, де лежала готова продукція. За підсумками вогонь повністю зруйнував будинок. Причини пожежі наразі невідомі.

Підприємство "Нижньокамськнафтохім" випускає синтетичні каучуки, частку яких припадає близько 41% виручки. Ще 34% виручки компанії забезпечують пластики, решта 25% припадає на продаж інших видів продукції.

Раніше ми писали, що у Балашихі Московської області сталася пожежа у торговому центрі "Стройпарк", йому надали третій ранг складності.

Нагадаємо, 9 грудня, у російському Барнаулі зайнялося виробниче підприємство з виготовлення шин. Вогонь був такий великий, що до гасіння залучили спеціальний поїзд. У той же день у торговому комплексі Москви сталася масштабна пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Татарстан
NEWS
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство