У Росії ще одна масштабна пожежа. Горить великий шинний завод у Барнаулі (відео)

У російському Барнаулі Алтайського краю спалахнула масштабна пожежа. Горить виробниче підприємство з виготовлення шин, вогонь настільки великий, що до гасіння залучили спеціальний поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Пожежа сталася в одній із виробничих будівель підприємства у Барнаулі. До гасіння залучено понад сто осіб та пожежний потяг. Площа займання складає близько тисячі квадратних метрів", - пишуть російські видання.

За інформацією росЗМІ, вже залучено до гасіння вогню 110 осіб та 33 одиниці техніки. Крім того, було ухвалено рішення про нарощування угруповання рятувальників.

"На місце події прибув пожежний потяг. За наявною інформацією, загиблих та постраждалих немає", - пишуть ЗМІ.

Відомо, що спочатку пожежа сталася в одному із цехів заводу з виробництва шин. Але поки пожежники прибули на місце, то вогонь вже охопив чотириповерхову будівлю, і продовжив поширюватися далі.

Наразі гасіння пожежі продовжується. Також стало відомо, що це підприємство виготовляє шини під відомим брендом Nortec.