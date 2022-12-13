Производит двигатели для флота РФ. В Питере произошел пожар на заводе

По данным Фонтанка.ру, загорелась двухэтажная постройка на территории рядом с заводом "Звезда", который производит дизельные двигатели, в том числе для ВМФ.

"Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в 6:38. К дому №123 по улице Бабушкина выдвинулись 35 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Как удалось установить, огонь в двухэтажном здании охватил обстановку на площади 200 кв. м. К 7:05 утра пожару был присвоен дополнительный ранг 1-БИС", - цитирует piter.tv сообщение городского МЧС.

В пресс-службе завод "Звезда" утром, 13 декабря сообщили, что на их территории никаких происшествий не было. В промзоне загорелось здание, якобы не имеющее отношение к предприятию. Якобы на территории промзоны около метро "Обухово" расположено множество других предприятий. Одно из них и охватил огонь.

На данный момент питерским спасателям, судя из сообщения местного МЧС, уже удалось локализовать пожар.

"Локализация возгорания произошла в 8:53. Сведений о пострадавших не поступало", - заявили в ведомстве.