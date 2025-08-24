У Вірменії російський винищувач протаранив стовп (фото)

Як зазначають ЗМІ, російський винищувач близько 2:15 за місцевим часом врізався в металевий стовп, а потім у огорожу на проспекті Аршакуняц в Єревані.

За попередніми даними, внаслідок надзвичайної ситуації постраждалих немає.

Патрульні та співробітники Військової поліції Міністерства оборони Вірменії перекрили рух на ділянці дороги до аеропорту Еребуні.

За даними вірменських ЗМІ, ймовірно, йдеться про російський винищувач типу МіГ.



Фото: в Єревані російський винищувач врізався в стовп (news.am)