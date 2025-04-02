У РФ розбився черговий Ту-22М3: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС .

В Міністерстві оборони Росії повідомили, що їх бомбардувальник Ту-22М3 впав у безлюдній місцевості в Іркутській області. На землі, за даними росіян руйнувань не зафіксовано.

Попередньо, причиною аварії стала технічна несправність. На місце падіння вже прибула пошуково-рятувальна бригада, яка евакуює екіпаж.

ТАСС заявило, що пожежі на місці аварії немає, однак інші росЗМІ опублікували відео, на яких видно пожежу та дим.

Водночас, за даними Mash, в результаті падіння літака загинув пілот.